Israël : le nombre de fumeurs et de personnes en surpoids en augmentation

L'Institut national de recherche sur les politiques de santé d'Israël a publié mardi matin son rapport annuel, révélant des tendances préoccupantes en matière de santé publique. Près de 60 % des adultes israéliens sont désormais considérés comme en surpoids ou obèses, une augmentation malgré les efforts déployés pour lutter contre l'épidémie d'obésité. La situation est particulièrement grave chez les femmes, avec plus d'un quart d'entre elles souffrant d'obésité. Les disparités socio-économiques accentuent le problème, les populations les moins aisées étant les plus touchées.

Le rapport souligne également une augmentation de l'obésité infantile et adolescente. En 2022, 8,5 % des enfants de 7 ans étaient obèses, contre 7 % en 2019. Chez les adolescents de 14-15 ans, ce chiffre atteint presque 13 %. Là encore, les taux d'obésité les plus élevés se retrouvent dans les couches socio-économiques les plus basses. Le professeur Nachman Ash, président de l'Institut, a faire part de son inquiétude : "Nous rencontrerons ces enfants dans les années à venir avec des maladies. Nous devons agir de manière décisive pour éradiquer cette épidémie, accroître l’éducation et réduire la consommation de boissons sucrées. Il s’agit d’un problème national, pas seulement du système de santé."

Un autre indicateur alarmant est la hausse du tabagisme. En 2022, le taux de fumeurs en Israël s'élevait à 21 % pour les plus de 16 ans, les hommes étant plus concernés que les femmes (30 % contre un peu plus de 13 %). Par ailleurs, le taux de patients diabétiques a lui aussi augmenté, dépassant les 10 % de la population adulte. Ici encore, les écarts se creusent entre les différentes classes socio-économiques, les personnes à faible statut socio-économique étant les plus touchées.

Le professeur Ash a mis en garde en garde contre l'impact potentiel de la guerre actuelle sur ces indicateurs de santé. La pression et le stress auxquels la population est soumise, ainsi que la réduction des activités de prévention et de promotion de la santé, pourraient aggraver ces chiffres. La diminution du budget alloué à ces activités constitue également une source de préoccupation.