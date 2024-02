Israël : 42 % des étudiants servant comme réservistes dans Tsahal envisagent d'abandonner leurs études

Une enquête publiée ce dimanche par l'Union nationale des étudiants dans le contexte de la guerre révèle des données inquiétantes concernant l'état mental des étudiants, particulièrement chez ceux servant comme réservistes au sein de Tsahal.

63% de l'ensemble des sondés affirment ainsi que leur état mental s'est détérioré depuis le 7 octobre, au point que 38 % envisagent d'abandonner leurs études en raison de la complexité de la période et des effets de la guerre. Chez les réservistes, ce taux grimpe à 42 %.

53% des étudiants témoignent également d'un changement dans leur sentiment de sécurité personnelle sur le campus, et 48% indiquent qu'ils ont sollicité ou pourraient solliciter une aide psychologique.

Ces étudiants rapportent enfin un stress économique accru en raison de la guerre, 38% faisant part d'une diminution significative de leurs revenus.

40% des étudiants réservistes ne sont pas du tout satisfaits du plan d'aménagement d'études préparé à leur intention, tandis que 77 % estiment que leur année d'études sera compromise s'ils doivent effectuer une période de réserve en 2024.

Sur le plan politique, seuls 12% des étudiants estiment que le gouvernement fonctionne de manière optimale, contre 64% qui jugent qu'il a échoué dans son rôle. 59% des étudiants pensent ainsi que des élections générales devraient avoir lieu au cours de l'année 2024.

"Les résultats de cette enquête sont une autre preuve alarmante de l'état du corps étudiant en Israël, face aux défis mentaux et sécuritaires qu'il doit affronter depuis le 7 octobre. Défis auxquels la plupart des établissements d'enseignement supérieur sont incapables de répondre. Depuis le 7 octobre, plus de 70 000 étudiants ont sacrifié et continuent de sacrifier leur vie pour défendre l’État d’Israël. Il est inacceptable que ces dizaines de milliers d’étudiants soient laissés pour compte", a commenté le président de l'Union nationale des étudiants et étudiantes, Elhanan Fellheimer. L'enquête a été menée auprès de 7 350 personnes qui constituent un échantillon représentatif des étudiants et étudiantes en Israël.