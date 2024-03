Enfants tués, blessés ou traumatisés : un rapport israélien révèle les terribles conséquences du 7 octobre sur les plus jeunes

Un rapport publié ce dimanche révèle l'ampleur des conséquences des attaques du 7 octobre et de la guerre sur les enfants israéliens : outre les enfants tués, otages, orphelins ou déplacés depuis l'assaut du Hamas, on constate également une augmentation des cas de violence au sein des familles, une forte hausse du stress et de l'anxiété, ainsi qu'un manque de soutien psychologique dans les écoles. Les chiffres publiés par le Conseil pour la sécurité des enfants ont été soumis au président Isaac Herzog.

D'après ces données, 38 enfants ont été assassinés le 7 octobre, dont trois avaient entre 0 et 3 ans, et quatre entre 3 et 6 ans. 42 enfants ont été enlevés dans la bande de Gaza, dont deux d'entre eux s'y trouvent toujours : Kfir Bibas, enlevé à neuf mois et qui a marqué son premier anniversaire en captivité, et son frère Ariel, âgé de 4 ans. Les parents de 15 des enfants kidnappés sont toujours détenus en captivité.

116 enfants sont devenus orphelins le 7 octobre. Parmi eux, 20 ont perdu leurs deux parents, et 96 enfants ont perdu l'un des deux. Depuis le début de la guerre, 19 407 enfants - dont 37 % de moins de six ans - ont été reconnus par l'État comme souffrant de blessures physiques ou de traumatismes psychologiques.

Avshalom Sassoni/Flash90

Au cours des trois premiers mois de la guerre, il y a eu une augmentation d'environ 78 % de la proportion de garçons diagnostiqués comme souffrant de stress et une hausse d'environ 69 % chez les filles, selon les données fournies par la Caisse de santé Maccabi. D'après une enquête nationale réalisée auprès des parents d'enfants âgés de 2 à 12 ans, 84 % signalent une détresse émotionnelle chez leurs enfants, qu'elle s'exprime par la peur (64 %) ou l'anxiété (62 %).

Les enfants sont également davantage victimes de violences. Au cours des mois d'octobre à décembre 2023, il y a eu une augmentation d'environ 37 % des appels vers la ligne d'assistance téléphonique 118 recueillant les signalements de violence contre les enfants dans le cadre familial. Treize dossiers d'enquête ont par ailleurs été ouverts contre des adultes soupçonnés d'avoir commis des agressions contre des mineurs dans des hôtels accueillant des familles déplacées, dont 12 dossiers pour délits de violence et un pour délit sexuel.

Fin décembre 2023, environ 48 000 enfants en âge scolaire, déplacés en raison de la guerre, vivaient dans des hôtels ou des pensions de famille en attendant de pouvoir regagner leur domicile. Le rapport met enfin en avant la grave pénurie de personnel spécialisé pour soutenir ces enfants dans le milieu scolaire, soulignant qu'il manque environ un millier de psychologues scolaires et de conseillers pédagogiques à travers tout le pays.