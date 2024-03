Un rabbin de Jérusalem accueille son premier enfant à l'âge de 88 ans

C'est une naissance particulièrement inhabituelle qui a eu lieu ce dimanche à l'hôpital Hadassah de Jérusalem, puisque le rabbin Zvi Koshlevsky, célèbre Rosh Yeshiva (dirigeant d'école talmudique) de Jérusalem, a eu la joie d'accueillir son premier enfant à l'âge de... 88 ans. Si la mère du bébé est plus jeune que son mari, elle a tout de même 57 ans, un âge où la procréation par voie naturelle est extrêmement rare. Le bébé est un petit garçon en parfaite santé, né par voie basse, qui pèse 3,3 kilos.

Family courtesy

"Depuis l'époque d'Abraham notre père, il n'y a pas eu de naissance aussi historique", s'est enthousiasmée la communauté ultraorthodoxe à laquelle appartient le rabbin, faisant référence au fait que selon la tradition juive, le patriarche Abraham est devenu père à l'âge de 100 ans, tandis que son épouse Sara avait 90 ans.

Après avoir perdu sa première épouse de laquelle il n'a jamais eu d'enfants, le rabbin Zvi Koshlevsky s'est remarié il y a six ans avec sa seconde femme qui a accouché ce dimanche.

Je n'oublierai jamais cette naissance", a déclaré sur la chaîne 12 le Dr Alon Kabiri, médecin-chef à Hadassah et directeur du service des grossesses à haut risque de l'hôpital.

"La maman est venue me voir alors qu'elle était enceinte de 12 semaines pour commencer le suivi de grossesse. Bien sûr, au début j'ai haussé les sourcils. Mais la femme que j'ai rencontrée était très spéciale. Nous avons évidemment parlé des complications possibles, de la nécessité d'une surveillance supplémentaire pendant la grossesse et aussi de l'accouchement lui-même. Elle savait exactement ce qu'elle voulait et comment faire pour que tout se passe au mieux", a relaté le médecin.