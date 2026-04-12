111 000 survivants de la Shoah vivent en Israël, une population en rapide déclin

À l’approche de Yom HaShoah (Journée de commémoration de la Shoah), de nouvelles données publiées par le Bureau central des statistiques d’Israël révèlent qu’environ 111 000 survivants de la Shoah et victimes de persécutions antisémites durant la Seconde Guerre mondiale vivent aujourd'hui en Israël. Ces chiffres, fondés sur les données de l’Autorité des droits des survivants de la Shoah, témoignent d’une population vieillissante et en diminution constante.

Les femmes représentent près des deux tiers de cette population (63 %), tandis que les hommes en constituent 37 %. L’âge avancé des survivants est particulièrement marqué : environ 37 % ont entre 80 et 85 ans, étant nés pendant la guerre, et près de 28 % ont plus de 90 ans. La situation familiale reflète également cette réalité démographique, avec près de la moitié des survivants (49,3 %) veufs ou veuves, bien que quelque 9 300 couples où les deux conjoints sont survivants vivent encore en Israël.

Sur le plan des origines, 60,5 % des survivants sont nés en Europe, notamment dans l’ex-Union soviétique, en Roumanie et en Pologne. Parallèlement, 37 % sont originaires d’Asie et d’Afrique, dont une part importante issue du Maroc, d’Irak, ainsi que de Tunisie, de Libye et d’Algérie, ayant eux aussi subi des persécutions antisémites durant la guerre. Environ un tiers des survivants sont arrivés en Israël lors de la grande vague d’immigration des années 1990, tandis qu’une minorité seulement était déjà présente avant la création de l’État.

La grande majorité des survivants vit aujourd’hui en milieu urbain, notamment à Haïfa, Jérusalem et Tel Aviv. À l’échelle mondiale, la population juive est estimée à 15,8 millions de personnes début 2025, un chiffre toujours inférieur à celui d’avant la Seconde Guerre mondiale. Israël en constitue désormais le principal centre, avec 7,2 millions de Juifs, suivi des États-Unis, confirmant le basculement démographique du peuple juif au cours des dernières décennies.