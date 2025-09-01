2 600 élèves orthodoxes privées de rentrée à Jérusalem et Beit Shemesh en raison de leur origine séfarade

Articles recommandés -

Environ 2 600 lycéennes de classe de seconde n'ont pas pu faire leur rentrée lundi matin à Jérusalem et Beit Shemesh, victimes d'une discrimination ethnique au sein du système éducatif orthodoxe israélien.

Cette crise découle du refus de plusieurs séminaires religieux d'accepter des élèves, principalement d'origine séfarade, malgré les injonctions du ministère de l'Éducation. Les directeurs d'établissements protestent ainsi contre les décisions municipales d'affectation imposées par les autorités locales.

À Jérusalem, 15 jeunes filles, toutes d'origine mizrahi (orientale), se voient refuser l'accès au séminaire "Darkhei Rachel". À Beit Shemesh, une cinquantaine d'élèves subissent le même sort de la part des séminaires locaux qui rejettent les affectations municipales.

Face à cette situation, les directeurs de séminaires, soutenus par les rabbins du parti et le dirigeant de Degel HaTorah, le rabbin Dov Landau, ont décidé de ne pas ouvrir les classes de seconde dans leurs établissements.

Le président de Degel HaTorah, Moshe Gafni, en visite à Beit Shemesh, a rejeté la responsabilité sur le parti Shas : "J'appelle les dirigeants de Shas à ouvrir de nouveaux établissements d'enseignement dignes de ce nom pour leur public de qualité, afin que leurs filles puissent étudier confortablement, sans avoir à s'entasser dans nos institutions qui grandissent et manquent d'espace."

La municipalité de Beit Shemesh assure avoir affecté toutes les élèves et a transmis le dossier au ministère de l'Éducation pour faire appliquer ses décisions. Le ministère n'a pas encore réagi à cette crise qui illustre les tensions communautaires persistantes dans l'éducation orthodoxe israélienne.