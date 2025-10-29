30 après Yitshak Rabin : un Israélien sur deux redoute un nouvel assassinat politique

Trente ans après l'assassinat d'Yitzhak Rabin, la société israélienne reste profondément marquée par ce traumatisme. Un nouveau sondage du Jewish People Policy Institute (JPPI), publié mercredi à l'approche du 30e anniversaire du drame, révèle qu'un Israélien sur deux craint qu'un tel événement ne se reproduise.

Selon l'enquête, 52 % des Israéliens estiment qu'il existe un risque élevé d'assassinat d'un Premier ministre ou d'une personnalité publique de haut rang. Seuls 29 % jugent ce risque faible et 12 % négligeable. L'inquiétude est particulièrement marquée au sein de la population juive (57 %), contre 30 % chez les répondants arabes.

Toutefois, cette perception varie selon les appartenances politiques : 83 % des Israéliens de droite craignent avant tout pour un dirigeant de leur camp, tandis que 69 % des personnes de gauche expriment la même préoccupation pour les leurs.

Les électeurs des partis de droite et religieux se montrent les plus alarmés : Shas (88 %), Otzma Yehudit (87 %), Likoud (78 %). À l'inverse, les électeurs de l'opposition, comme ceux de Yesh Atid (38 %) ou du parti de Naftali Bennett (24 %), sont moins inquiets.

Au-delà de la crainte d'un nouvel assassinat, les Israéliens expriment un mécontentement massif face à l'inaction des autorités. 80 % estiment que l'État ne réagit pas de façon adéquate face aux incitateurs, « de gauche comme de droite ». Seulement 4 % jugent la réponse suffisante. Parmi les Juifs interrogés, ce taux d'insatisfaction grimpe à 86 %.

Le 4 novembre 1995, Yitzhak Rabin était abattu par Yigal Amir, un extrémiste de droite opposé aux accords d'Oslo, à l'issue d'un rassemblement pour la paix à Tel-Aviv. Cet assassinat, le premier d'un Premier ministre israélien par l'un de ses compatriotes, avait choqué le pays et le monde entier.

Aujourd'hui encore, 79 % des Israéliens estiment que le choc provoqué par ce meurtre était justifié. Pourtant, l'héritage de Rabin et des accords d'Oslo reste clivant : 48 % des personnes interrogées considèrent Oslo comme un pas dans la mauvaise direction, contre 45 % qui y voient une initiative positive, malgré ses perspectives limitées.

Les opinions divergent également sur l'impact de l'assassinat : un tiers des Israéliens pensent qu'il a interrompu le processus de paix, un autre tiers estiment qu'il se serait arrêté de toute façon, et le reste considère qu'il s'est poursuivi. Chez les Arabes, 47 % croient que le meurtre a mis fin au processus, contre seulement 12 % des Juifs de droite.