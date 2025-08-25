62% des Israéliens estiment qu’"il n’y a pas d’innocents à Gaza" (sondage)

Articles recommandés -

Un sondage de l'organisation Achord, réalisé du 11 au 13 août 2025, révèle que 62% des Israéliens adhèrent à l’affirmation selon laquelle « il n’y a pas d’innocents à Gaza ». Ce chiffre marque une légère baisse par rapport aux 64% enregistrés en mai dernier. Parmi les Israéliens juifs, près de huit sur dix (76 %) approuvent cette idée, dont plus de quatre sur dix (42 %) qui affirment y adhérer totalement. En revanche, plus de la moitié des électeurs de l’opposition (52%) rejettent cette affirmation.

Les « switchers » — électeurs ayant changé de camp politique — se distinguent par un soutien massif : 74% d’entre eux partagent cette position.

Parallèlement, 59% de l’ensemble des sondés, et 69% du public juif, considèrent qu’Israël cherche à éviter de tuer des civils. Néanmoins, 28% jugent que les efforts de l’armée restent insuffisants, un sentiment particulièrement marqué dans l’opposition (42%), contre seulement 7% dans la coalition. Ces résultats confirment la stabilité des perceptions observées lors des enquêtes précédentes.