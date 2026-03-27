78 % des Israéliens juifs soutiennent la guerre contre l'Iran

Une large majorité des Israéliens juifs continue de soutenir la guerre contre l’Iran, mais cet appui s’érode progressivement, selon une enquête de l’Israel Democracy Institute dont les résultats complets doivent être publiés la semaine prochaine. D’après ce sondage, 78 % des répondants juifs approuvent toujours l’opération en cours.

Cependant, l’intensité de ce soutien diminue nettement. La part de ceux qui se disent "fortement favorables" à la guerre est passée de 74 % en début de mois à 50 %. Parallèlement, l’opposition progresse, atteignant désormais 11,5 %, contre seulement 4 % lors des précédentes enquêtes menées depuis le début du conflit.

Le fossé reste marqué entre les différentes composantes de la société israélienne. Comme dans les précédents sondages, une majorité d’Arabes israéliens se déclarent opposés à la guerre. Seuls 19 % d’entre eux y sont favorables, contre 27 % au début du mois, traduisant également une baisse du soutien dans ce groupe.

Ces évolutions suggèrent que, si l’appui global à l’opération militaire demeure solide, l’adhésion la plus fervente tend à s’affaiblir à mesure que le conflit se prolonge.