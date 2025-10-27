95% des Israéliens attribuent à Donald Trump la fin de la guerre et la libération des otages (sondage)

Un sondage de l’Institut israélien de la démocratie (IDI) révèle un quasi-consensus national : la vaste majorité des Israéliens estime que le président américain Donald Trump est le principal artisan du cessez-le-feu et de l’accord de libération des otages conclus entre Israël et le Hamas.

Réalisée entre le 19 et le 21 octobre, soit une dizaine de jours après l’entrée en vigueur du cessez-le-feu, l’enquête montre que 95 % des Israéliens — dont 97 % des Juifs et 86,5 % des Arabes israéliens — attribuent directement le succès des négociations à Trump.

Cette perception traverse tout l’échiquier politique : 94 % des électeurs de gauche, 98 % du centre et 97 % de la droite partagent cette opinion.

Selon le sondage, le deuxième facteur déterminant identifié par les sondés est la pression militaire exercée sur le Hamas (78 %), suivie par l’action des familles d’otages (61,5 %) et les manifestations publiques (49,5 %).

À l’inverse, seulement 51 % des Israéliens estiment que le Premier ministre Benyamin Netanyahou a joué un rôle clé dans la conclusion de l’accord, soulignant un écart notable de perception entre le chef du gouvernement et le président américain.

L’étude, menée en ligne auprès de 748 personnes, reflète un échantillon représentatif de la population israélienne adulte. La marge d’erreur est estimée à 3,58 %.