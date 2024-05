À la veille du 76e anniversaire de son indépendance, Israël s’approche de la barre des 10 millions d'habitants

Le Bureau central israélien des statistiques a publié jeudi les données chiffrées sur la population vivant en Israël. À la veille du 76e anniversaire de son indépendance, l’État hébreu compte 9,9 millions d'habitants dont 7 247 000 de Juifs (73,2%), 2 089 000 d'Arabes (21,1% ) et 5,7% "autres". La population israélienne a augmenté d'environ 189 000 personnes, soit 1,9 %, depuis le Jour de l’indépendance de l’an dernier.

Miriam Alster / Flash90 Des Israéliens sur la place Dizengoff à Tel Aviv

196 000 bébés sont nés et 37 000 nouveaux immigrants se sont installés en Israël depuis mai 2. Selon le taux de croissance actuel, lors du prochain anniversaire de son indépendance, l’État hébreu comptera plus de 10 millions d’habitants. La population israélienne est jeune avec environ 28 % qui a moins de 14 ans, tandis que seulement 12 % des Israéliens ont 60 ans ou plus.

Depuis la création de l'État d’Israël en 1948, 3,4 millions d'immigrants sont arrivés en Israël, dont 1,6 million, soit près de la moitié, se sont installés à partir de 1990. Fin 2022, environ 45 % de l'ensemble de la population juive mondiale vivait en Israël. Aujourd’hui, environ 80 % des Juifs israéliens sont des Sabras, c’est-à-dire nés en Israël.

Yossi Aloni/Flash90 Illustration - Des enfants jouent avec des drapeaux israéliens le jour de l'indépendance d'Israël

Si la courbe de croissance poursuit son évolution actuelle, la population d'Israël devrait atteindre environ 11,1 millions de personnes en 2030 et 13,2 millions en 2040. À l'occasion du 100e anniversaire de son indépendance, en 2048, Israël devrait compter plus de 15 millions d'habitants.