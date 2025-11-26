Bat Yam : 11 ans de prison pour l’agresseur qui a violé une jeune soldate à la plage

Le tribunal de district de Tel-Aviv a condamné mercredi Adi Tamiza, 24 ans, originaire d’Hébron, à onze ans de prison ferme pour le viol particulièrement violent d’une jeune soldate israélienne âgée de 19 ans. Les faits remontent à trois ans, lorsque la victime, seule à la plage située entre Bat Yam et Jaffa, a été agressée par l’homme qui l’a traînée dans un endroit isolé pour la violer.

En plus de sa peine d’emprisonnement, Tamiza a reçu une peine de prison avec sursis et devra verser 75 000 shekels de compensation à la jeune femme. La procureure avait réclamé jusqu’à 15 ans de réclusion, évoquant la « cruauté extrême » de l’agression.

Dans son jugement, le juge Yossi Toffef a décrit une scène d’une violence rare : durant près de trente minutes, la victime « a lutté pour sauver sa vie, son corps, son âme et sa dignité ». Le tribunal souligne que l’accusé a utilisé la force, provoqué des blessures, empêché toute tentative d’appel à l’aide et ignoré les cris de la soldate.

Le juge a insisté sur le caractère aggravant d’un « viol en plein air », rappelant que la sévérité doit être maximale « pour protéger l’autonomie des femmes sur leur corps » et encourager les victimes à porter plainte malgré les obstacles.

À la sortie de l’audience, la procureure Ravit Tzalah Mimon a salué « le courage extraordinaire » de la jeune militaire, qui a témoigné malgré la détresse émotionnelle liée aux faits. « Le prévenu n’a exprimé aucun regret ni la moindre empathie. Avec cette condamnation, la victime et sa famille peuvent enfin entamer un chemin de reconstruction. »