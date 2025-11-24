Beer Sheva : une jeune femme transgenre bédouine poignardée après un conflit sur TikTok

Un suspect a été arrêté lundi dans l'enquête sur l'agression au couteau d'une jeune femme transgenre bédouine survenue dimanche soir à Beer Sheva. Selon les premiers éléments de l'enquête, l'incident serait lié à un conflit verbal sur les réseaux sociaux entre la victime et son agresseur.

Le suspect, un livreur de 20 ans résidant dans la communauté bédouine et travaillant en ville, avait publié une vidéo sur TikTok visant la victime, dans laquelle il l'insultait en la traitant d'"homo". En réaction, la jeune femme aurait insulté le suspect, et la confrontation entre eux s'est alors intensifiée.

Dimanche soir, la police a reçu un signalement concernant un incident violent rue Raziel à Beer Sheva. Les équipes du Magen David Adom (services d'urgence médicale) et les forces de police arrivées sur place ont évacué la victime à l'hôpital dans un état modéré. Elle présentait des blessures par arme blanche aux mains ainsi qu'une plaie au cou, mais sa vie n'était pas en danger.

En moins d'une heure après les faits, les enquêteurs du commissariat de Beer Sheva sont parvenus à localiser le suspect et l'ont placé en garde à vue. L'affaire est actuellement traitée par la police sous l'angle d'un crime de haine.

Cette agression intervient dans un contexte où les personnes LGBTQ+ de la communauté bédouine font face à une double discrimination, tant au sein de leur société conservatrice que dans la société israélienne en général. L'utilisation des réseaux sociaux comme TikTok pour attiser les tensions et cibler des minorités constitue une préoccupation croissante pour les autorités.

L'enquête se poursuit pour déterminer les circonstances exactes de l'agression et établir les responsabilités du suspect, dont l'identité n'a pas été révélée. Les motivations précises de l'attaque et le degré de préméditation feront l'objet d'investigations approfondies dans le cadre de la procédure judiciaire pour crime de haine.