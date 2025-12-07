Beit Shemesh : décès d'un nourrisson de 9 mois, possiblement étouffé par le cordon d'une tétine

Un bébé de neuf mois est décédé ce dimanche matin dans un appartement de Beit Shemesh après s'être apparemment étouffé avec le cordon d'une tétine.

L'alerte a été donnée ce matin au centre d'appels d'urgence du Magen David Adom (MDA) de la région de Jérusalem, signalant qu'un nourrisson avait été retrouvé inconscient à son domicile. Les secouristes et ambulanciers du MDA ont prodigué des soins médicaux au bébé et pratiqué des manœuvres de réanimation, mais son décès a finalement été constaté.

Oshri Ederi, ambulancier du MDA, a déclaré : "Le nourrisson était inconscient, sans pouls et ne respirait plus. Nous lui avons prodigué des soins médicaux comprenant des manœuvres de réanimation prolongées, mais malheureusement son état ne s'est pas amélioré et nous n'avons eu d'autre choix que de constater son décès."

Une enquête est en cours pour déterminer les circonstances exactes du drame et confirmer si l'étouffement par le cordon de la tétine en est bien la cause.