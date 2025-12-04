Bnei Brak : trois belles-sœurs accouchent le même jour, offrant quatre nouveau-nés à la famille

Journée exceptionnelle, mardi, au centre médical Ma’ayanei Hayeshua de Bnei Brak : trois femmes, mariées à trois frères, ont accouché à quelques heures d’intervalle dans le même hôpital. Une coïncidence rare qui a transformé le service de maternité en véritable réunion de famille.

Les trois frères, venus soutenir leurs épouses respectives, se sont retrouvés par hasard dans les couloirs du service. L’émotion a été d’autant plus forte que leurs bébés sont nés presque simultanément : deux des couples ont accueilli chacun un enfant, tandis que le troisième a eu la surprise de devenir parent de jumeaux. En une seule journée, les grands-parents ont ainsi vu leur famille s’agrandir de quatre nouveaux membres.

Le centre médical a qualifié l’événement d’« exceptionnel » et particulièrement réjouissant. « Aucune statistique ne pouvait nous préparer à un moment aussi spécial », a déclaré l’hôpital, soulignant la joie partagée par l’ensemble du personnel.

« Cela nous a tous arrêtés, fait sourire, et rappelé la magie qui se produit ici chaque jour. Dans notre salle d’accouchement, même une journée ordinaire peut devenir une histoire inoubliable. »

L’hôpital, situé au cœur de la ville ultra-orthodoxe de Bnei Brak, enregistre chaque année un nombre très élevé de naissances, mais un tel enchaînement familial reste rarissime. Une journée que la famille – et l’équipe soignante – ne sont pas près d’oublier.