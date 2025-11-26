"Code noir" : le réseau orthodoxe qui mobilise instantanément pour empêcher l’arrestation des déserteurs

Un système d’alerte interne baptisé « Code noir » permet désormais à des groupes orthodoxes radicaux de se rassembler en quelques minutes pour bloquer les opérations de la police militaire israélienne visant des appelés qui ne se présentent pas à la conscription. Un dispositif discret mais redoutablement efficace, qui expose une mobilisation organisée contre l’application de la loi.

Dans la nuit de mardi à Ramat Gan, la tentative d’interpellation d’un étudiant en yeshiva soupçonné de désertion a dégénéré en véritable émeute. Arrivées confidentiellement, les forces de la police militaire ont été encerclées en un temps record par des dizaines, puis des centaines de manifestants ultra-orthodoxes. Cris, blocages, violences : une patrouille a même été renversée.

L’appel du « Code noir » avait circulé en quelques secondes.

Parce que nombre de ces militants utilisent des téléphones « casher » sans messageries, la mobilisation passe par une hotline vocale. Dès qu’un mouvement de police est repéré, un message automatique indique le lieu exact et demande aux sympathisants de se rendre immédiatement sur place. L’objectif est clair : empêcher physiquement la police militaire de procéder aux arrestations.

L’incident de Ramat Gan s’inscrit dans une série de confrontations de plus en plus violentes : jets de pierres contre le maire de Jérusalem, attaque contre la voiture du député Yoav Ben-Tzur, manifestations devant les domiciles d’élus ultra-orthodoxes favorables à un compromis sur la conscription.

Cette montée en puissance d’un réseau anti-conscription structuré place l’armée face à un défi à la fois opérationnel et politique : chaque intervention tourne au bras de fer public, où quelques soldats doivent affronter des centaines de manifestants déterminés.

Un simple numéro de téléphone est en train de devenir l’un des outils les plus efficaces pour faire reculer l’État sur le terrain.