Crise autour du service militaire : le Shas réaffirme son soutien aux étudiants de yeshiva détenus

Pour la seconde fois en un peu plus d’une semaine, des députés du parti orthodoxe Shas ont rendu visite à des étudiants de yeshiva détenus dans une prison militaire pour réfractarité à la conscription. Agissant au nom du chef du parti, Aryeh Deri, les élus Yoav Ben-Tzur et Uriel Buso ont informé les détenus des efforts engagés par leur formation pour « obtenir leur libération et faire avancer la législation visant à réguler leur statut » au sein de la commission des Affaires étrangères et de la Défense de la Knesset.

« Dans l’État juif, des étudiants de yeshiva ne seront pas arrêtés pour avoir étudié la Torah », ont déclaré les deux parlementaires. « Le mouvement Shas, dirigé par le Conseil des Sages de la Torah et par Rabbi Aryeh Deri, se dresse comme un rempart pour le monde de l’étude et œuvre de toutes ses forces pour le renforcer, même en ces jours difficiles. Nous ne nous reposerons pas tant que le statut des étudiants en Torah ne sera pas fixé par la loi. »

La semaine précédente, les députés Shas Moshe Abutbul et Yonatan Mashriki avaient eux aussi rendu visite à des réfractaires, affirmant travailler « à l’adoption immédiate d’une loi qui régulera le statut des étudiants de yeshiva » et leur permettra de reprendre leurs études.

Environ 80 000 hommes haredim âgés de 18 à 24 ans seraient aujourd’hui éligibles au service militaire mais non enrôlés, alors que Tsahal affirme avoir un besoin urgent de 12 000 recrues supplémentaires, en raison de la guerre à Gaza et d’autres défis sécuritaires.

La commission parlementaire examine actuellement un projet de loi controversé qui maintiendrait les exemptions pour les étudiants à plein temps tout en prétendant augmenter l’enrôlement des diplômés haredim. Ses détracteurs le qualifient de « loi d’évasion ».