Des dizaines de milliers de fidèles au Mur des Lamentations pour le retour des otages

Des dizaines de milliers de personnes se sont rassemblées jeudi matin au Mur des Lamentations à Jérusalem pour une prière de remerciement à l'approche de la libération attendue des otages. La cérémonie traditionnelle de la bénédiction des prêtres (Cohanim) a pris cette année une dimension historique particulière.

Une cérémonie chargée d'émotion

Parmi les participants figuraient Sasha et Yelena Trufanov, anciens otages libérés, ainsi que des membres des familles de Bar Kuperstein et Omer Neutra, toujours détenus à Gaza. Les fidèles ont adressé des prières pour le retour rapide des otages, le succès des soldats de Tsahal et la guérison des blessés.

Cette cérémonie, organisée depuis 55 ans par le Fonds pour le patrimoine du Mur occidental lors des fêtes de Pessah (Pâque juive) et de Souccot (Fête des cabanes), rassemble des centaines de prêtres qui prononcent une bénédiction traditionnelle devant la foule.

Un message d'unité nationale

Le rabbin du Mur et des lieux saints, Shmuel Rabinowitz, a prononcé un discours puissant devant l'assistance : "Voyez comme le peuple d'Israël est uni ! Nous sommes tous ici ensemble, de tous les coins du pays, de tous les milieux. Notre Père nous bénit tous ensemble dans la lumière de Sa face."

L'assemblée a manifesté son soutien aux anciens otages présents avec de grandes acclamations et une profonde reconnaissance. Le rabbin Rabinowitz a ensuite prononcé une prière spéciale en leur honneur.

Cette mobilisation spirituelle massive témoigne de l'espoir retrouvé du peuple israélien après l'annonce de l'accord, et de son désir ardent de voir tous les otages revenir sains et saufs auprès de leurs familles.