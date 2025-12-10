Des mères israéliennes endeuillées entament un séjour thérapeutique en groupe en Ouganda

Huit mères israéliennes ayant perdu leurs enfants lors de la guerre « Iron Swords » (Épée de fer) ont entrepris la semaine dernière un séjour thérapeutique en groupe en Ouganda. Organisée par l’association "Journey 4 Hope" et soutenue par Mifal HaPais, cette expédition de huit jours vise à offrir un cadre de reconstruction émotionnelle, de partage et de solidarité au cœur de l’Afrique.

Au programme : des safaris dans les réserves ougandaises, une navigation sur le Nil, ainsi qu’une randonnée d’observation des chimpanzés dans la forêt tropicale. Ces activités, encadrées par une équipe professionnelle, sont pensées pour permettre à ces femmes de se reconnecter à elles-mêmes et entre elles, loin du tumulte de la guerre et du poids du deuil.

Parmi les participantes figure Riki Berkowitz, directrice d’école dont le fils Eyal est tombé au combat à Gaza en décembre 2023. Avant le départ, elle expliquait ne connaître certaines des autres mères que de nom, d’autres seulement à travers la douleur partagée après la perte de leurs enfants. « Sur ce séjour, je vais rencontrer de nouvelles sœurs. J’attends beaucoup de cette rencontre, d’un voyage significatif avec des femmes qui traversent les mêmes émotions que moi », a-t-elle confié.

En créant un espace d’entraide et d’expériences communes, "Journey 4 Hope" entend offrir à ces mères endeuillées une voie de guérison, entre nature sauvage, introspection et solidarité.