Des dizaines de milliers de fidèles se sont rassemblés dans la nuit de lundi à mardi sur l’esplanade du Mur occidental pour le premier office de seli’hot de l’année, marquant l’ouverture du mois de la miséricorde et du pardon dans la tradition juive.

La cérémonie a été marquée par la présence émouvante de rescapés de captivité et de familles d’otages dont les proches sont toujours retenus par le Hamas dans la bande de Gaza. Parmi eux figuraient notamment Keith Siegel et Yelena Trufanov, anciens otages récemment libérés, qui ont pris part à la prière collective.

Au cours de l’office, le rabbin du Mur occidental et des lieux saints, le rabbin Shmuel Rabinovitch, a prononcé des prières ferventes pour le retour rapide des otages, le repos des victimes, la guérison des blessés, ainsi que pour la sécurité des soldats de Tsahal et la paix en Israël.

Le prochain grand rassemblement de seli’hot au Mur occidental se tiendra dans la nuit de jeudi à vendredi (28 août) à 00h15, et devrait à nouveau accueillir des dizaines de milliers de fidèles.

"Adon Haseli’hot… Nous avons péché devant Toi, prends pitié de nous" – ont entonné les participants, dans une atmosphère de recueillement et d’émotion profonde.