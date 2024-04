Des milliers de Juifs ultra-orthodoxes manifestent à Jérusalem contre leur enrôlement dans l'armée

Des milliers de haredim affiliés à la Faction de Jérusalem se sont rassemblés jeudi devant le Centre de recrutement de Jérusalem pour protester contre l'enrôlement des ultra-orthodoxes dans l'armée israélienne. La rue Hashmonaim de la ville a été fermée à la circulation en raison de la manifestation.

Yonatan Sindel/Flash90

Les protestataires arboraient des pancartes sur lesquelles on pouvait lire : "Soit haredi, soit militaire", "Je ne coopère pas avec la loi sur l'apostasie forcée" et "Pas de compromis, pas de concessions". L'un des rabbins de la faction a déclaré lors de la manifestation : "Nous nous rebellons contre l'État avec force et fierté, et nous annonçons : 'Nous mourrons plutôt que de nous enrôler.' Ils traitent les âmes des haredim comme les nazis traitaient les juifs. Les autorités ont bien appris qu'il n'y a aucune raison de discuter avec les haredim, c'est un décret visant à nous anéantir."

Cette manifestation intervient dans un contexte de tensions croissantes entre la communauté ultra-orthodoxe et le gouvernement israélien concernant la question de la conscription. Actuellement, la plupart des haredim bénéficient d'exemptions leur permettant d'étudier dans les yeshivot (écoles talmudiques) au lieu d'effectuer leur service militaire. Cependant, la Cour suprême israélienne a jugé cette pratique inconstitutionnelle et a ordonné au gouvernement de promulguer une nouvelle loi qui obligerait davantage de haredim à servir dans l'armée.

Les dirigeants de la communauté ultra-orthodoxe s'opposent farouchement à tout changement du statu quo et affirment que l'étude de la Torah doit rester la priorité absolue pour les jeunes hommes haredim.