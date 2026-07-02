Eliya Cohen célèbre son henné après 505 jours de captivité

L’ancien otage Eliya Cohen a célébré sa cérémonie de henné avec sa fiancée Ziv Abud, avant leur mariage prévu en août.

i24NEWS
i24NEWS
2 min
2 min
 ■ 
Google NewsSuivez-nousSuivre
Eliya Cohen célèbre son henné après 505 jours de captivité
Eliya Cohen célèbre son henné après 505 jours de captivité Instagram

L’ancien otage Eliya Cohen, survivant de la captivité du Hamas à Gaza, a célébré sa cérémonie de henné avec sa fiancée Ziv Abud, entouré de leurs proches et de leurs amis.

Pour l’occasion, Eliya Cohen portait une tenue traditionnelle brodée des mots « Merci, Père », une phrase qui, selon lui, l’a accompagné tout au long de ses 505 jours de captivité et depuis sa libération.

« “Merci, Père” est une phrase qui m’a accompagné pendant toute ma captivité et depuis mon retour », a expliqué Eliya Cohen.

Le vêtement avait auparavant été porté par des futurs mariés avec l’inscription « Ramenez-les à la maison », en référence aux otages détenus à Gaza. Cette fois, l’inscription a été remplacée par la phrase personnelle d’Eliya Cohen, alors qu’il s’apprête à se marier.

Eliya Cohen avait été enlevé par le Hamas lors du massacre du 7 octobre 2023 au festival Nova. Pendant sa captivité, il pensait que sa compagne Ziv Abud avait été tuée dans l’abri où ils s’étaient réfugiés.

À sa libération, en février 2025, il a appris qu’elle avait survécu et qu’elle s’était battue pendant des mois pour obtenir sa libération.

Le couple s’est fiancé en octobre dernier et doit se marier au mois d’août.

L'ancien otage Eliya Cohen de retour chez lui !
L'ancien otage Eliya Cohen de retour chez lui !

Cet article a reçu 0 commentaires

Commentaires