Eliya Cohen célèbre son henné après 505 jours de captivité

L’ancien otage Eliya Cohen, survivant de la captivité du Hamas à Gaza, a célébré sa cérémonie de henné avec sa fiancée Ziv Abud, entouré de leurs proches et de leurs amis.

Pour l’occasion, Eliya Cohen portait une tenue traditionnelle brodée des mots « Merci, Père », une phrase qui, selon lui, l’a accompagné tout au long de ses 505 jours de captivité et depuis sa libération.

« “Merci, Père” est une phrase qui m’a accompagné pendant toute ma captivité et depuis mon retour », a expliqué Eliya Cohen.

Le vêtement avait auparavant été porté par des futurs mariés avec l’inscription « Ramenez-les à la maison », en référence aux otages détenus à Gaza. Cette fois, l’inscription a été remplacée par la phrase personnelle d’Eliya Cohen, alors qu’il s’apprête à se marier.

Eliya Cohen avait été enlevé par le Hamas lors du massacre du 7 octobre 2023 au festival Nova. Pendant sa captivité, il pensait que sa compagne Ziv Abud avait été tuée dans l’abri où ils s’étaient réfugiés.

À sa libération, en février 2025, il a appris qu’elle avait survécu et qu’elle s’était battue pendant des mois pour obtenir sa libération.

Le couple s’est fiancé en octobre dernier et doit se marier au mois d’août.