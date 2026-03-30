En Israël, le prix de l'essence atteint un niveau record sur fond de guerre avec l’Iran

En Israël, les prix de l'essence poursuivent leur envolée et atteignent des niveaux inédits sous l’effet de la guerre avec l’Iran. Les autorités ont annoncé une nouvelle hausse qui entrera en vigueur dans la nuit du 1er avril, confirmant la pression croissante sur le coût de la vie.

Le prix maximal du litre d’essence sans plomb 95 en libre-service s’établit désormais à 8,05 shekels, soit une augmentation significative de 1,03 shekel par rapport au précédent ajustement. À Eilat, où la TVA ne s’applique pas, le prix atteint 6,82 shekels le litre, en hausse de 87 agorot. Les suppléments pour service complet restent inchangés.

Cette flambée s’explique principalement par l’augmentation des cours du pétrole sur les marchés internationaux, directement liée aux tensions régionales. Le prix de l’essence dans le bassin méditerranéen a bondi d’environ 49 %, entraînant mécaniquement une répercussion sur les tarifs à la pompe en Israël. À cela s’ajoute une légère hausse du taux de change, estimée à près de 2 %, qui accentue encore la facture pour les consommateurs.

Cette nouvelle augmentation intervient dans un contexte économique déjà fragilisé par le conflit, suscitant des inquiétudes quant à ses répercussions sur les ménages et les entreprises. Le renchérissement du carburant pourrait en effet peser sur l’ensemble des prix, notamment dans les transports et la distribution.