Enquête : plus de 75 % des arabes israéliens souhaitent qu’un parti arabe rejoigne le prochain gouvernement

Une nouvelle étude du Centre Moshe Dayan de l’Université de Tel Aviv met en lumière des changements significatifs au sein de la société arabe israélienne à l’issue de la guerre. Réalisée par le programme Konrad Adenauer pour la coopération judéo-arabe, cette enquête approfondie, l’une des plus complètes de ces dernières années, révèle une montée en puissance du soutien à une participation politique active des partis arabes au sein du gouvernement israélien.

Selon les résultats, plus de 75 % des citoyens arabes d’Israël souhaitent qu’un parti arabe rejoigne la prochaine coalition gouvernementale. Ce chiffre marque une progression notable par rapport à mai 2023, où ils n’étaient que 63 % à soutenir une telle option. Cette tendance s’inscrit dans un contexte de fracture intercommunautaire, mais témoigne, selon les chercheurs, d’une "maturité politique remarquable".

L’étude souligne aussi l’impact potentiel d’une reconstitution de la Liste unifiée, coalition historique des quatre formations arabes, Hadash, Ta’al, Ra’am et Balad. Dans ce scénario, la participation électorale dans la population arabe bondirait à près de 62 %, permettant au bloc d’obtenir jusqu’à 15 sièges à la Knesset. Sans cette réunification, seuls Hadash-Ta’al et Ra’am passeraient le seuil électoral.

Au cœur des préoccupations du public arabe, la lutte contre la violence et la criminalité arrive largement en tête, citée par 74 % des sondés. Le règlement du conflit israélo-palestinien n’est mentionné que par moins de 8 %, signe que les priorités quotidiennes dominent désormais le discours politique.

L’étude révèle également une identité multiple : 35,9 % des sondés se définissent avant tout comme Arabes, 31,7 % comme citoyens israéliens, et 14,7 % mettent en avant leur identité palestinienne. Malgré cela, 76,6 % déclarent un faible sentiment de sécurité personnelle, principalement en raison des violences internes aux localités arabes.

Les relations entre Arabes et Juifs apparaissent fragilisées : près des trois quarts des répondants estiment qu’elles se sont détériorées ces deux dernières années, tandis que plus d’un tiers dit que son sentiment d’appartenance à l’État a diminué depuis le début de la guerre.

Pour Dr Arik Rudnitzky, directeur du programme, ces résultats témoignent d’un paradoxe révélateur : "Malgré la guerre la plus longue et la plus douloureuse du conflit israélo-palestinien, les citoyens arabes restent concentrés sur les enjeux civils et aspirent à contribuer à la reconstruction de la société israélienne." Une conclusion qui pourrait peser lourd à l’approche des prochaines élections.