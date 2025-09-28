Épidémie de rougeole en Israël : un quatrième nourrisson décède en une semaine

Une nouvelle tragédie frappe Israël dans sa lutte contre une épidémie de rougeole qui s'intensifie. Un quatrième nourrisson non vacciné est décédé dimanche des suites de cette maladie virale, portant à quatre le nombre de décès infantiles en l'espace d'une seule semaine.

Une maladie virale hautement contagieuse

Le ministère de la Santé a réagi à cette série de décès alarmante : "Tous les cas de décès concernent des enfants de moins de deux ans et demi, trois d'entre eux sont morts cette semaine. La rougeole est une maladie virale très contagieuse et potentiellement mortelle", a précisé le ministère, soulignant l'importance d'alerter les équipes médicales dès l'apparition des symptômes pour permettre un traitement en cas de complications.

"La rougeole est une maladie évitable grâce à un vaccin efficace et sûr", ont insisté les autorités sanitaires, rappelant l'importance cruciale de la vaccination.

Recommandations vaccinales renforcées

Face à cette épidémie, les recommandations vaccinales ont été adaptées. Pour l'ensemble des enfants, la vaccination reste préconisée à l'âge d'un an et à six ans dans le cadre du programme vaccinal de routine.

Dans les zones touchées par l'épidémie, les autorités recommandent désormais d'avancer la deuxième dose de vaccin à l'âge d'un an et demi, ainsi qu'une vaccination supplémentaire pour les nourrissons âgés de 6 à 11 mois dans les régions affectées et lors de voyages vers des zones d'épidémie.

Une situation hospitalière préoccupante

Actuellement, 21 patients atteints de rougeole sont hospitalisés, majoritairement des enfants de moins de 6 ans non vaccinés contre la maladie. Parmi eux, six enfants se trouvent en soins intensifs, témoignant de la gravité de certaines formes de la maladie.

Huit villes en état d'épidémie

Les zones officiellement déclarées en épidémie sont Jérusalem, Beit Shemesh, Bnei Brak, Harish, Modiin Illit, Nof HaGalil, Kiryat Gat et Ashdod. Dans ces localités, les habitants peuvent se rendre dans les centres de protection maternelle et infantile, les caisses d'assurance maladie et les centres de vaccination spécialement établis pour renforcer les efforts de vaccination, sans nécessité de prise de rendez-vous préalable.