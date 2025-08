Équithérapie en Israël : les chevaux au service du deuil et du trauma

Articles recommandés -

À Kfar Monash, dans le centre d’Israël, Rikki Rothschild a transformé sa douleur en espoir grâce à l’équithérapie. En 2014, son fils Itai Barach, soldat blessé devenu secouriste, s’est suicidé, plongeant sa mère dans une profonde dépression. « La veille, il m’avait promis de m’appeler pour mon anniversaire », confie-t-elle, encore bouleversée. Incapable de trouver du réconfort, même auprès de ses chevaux adorés, c’est sa fille qui l’a poussée à retourner aux écuries. Ce retour marque un tournant.

Formée en psychothérapie, Rikki obtient un diplôme d’équithérapie et crée un « jardin de guérison » dédié aux parents endeuillés, aux orphelins et aux soldats souffrant de stress post-traumatique. Avec sa collègue psychologue, elle propose des sessions où les patients interagissent librement avec les chevaux. « Les chevaux ne vous jugent pas à travers vos traumatismes, ils vous voient pour ce que vous êtes », explique-t-elle. Soutenue par des associations et le ministère israélien de la Défense, son groupe accueille des participants en quête de paix intérieure. Une patiente témoigne : « En regardant le cheval dans les yeux, je me sens mieux, comme si je respirais avec lui. » À travers ce lien unique, Rikki offre un refuge où les blessures s’apaisent, loin des étiquettes imposées par la société.