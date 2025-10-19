Espérance de vie : Israël grimpe à la 4ᵉ place mondiale parmi les pays de l’OCDE

Israël affiche l’une des espérances de vie les plus élevées du monde, selon le dernier rapport de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE). Avec 83,8 ans, le pays se classe 4ᵉ parmi les 38 États membres, juste derrière le Japon (84,3), la Suisse (84,1) et l’Espagne (84,0).

Ce résultat remarquable survient malgré une dépense publique de santé relativement faible, représentant seulement 7,6 % du PIB, contre plus de 11 % dans la plupart des pays européens. Les indicateurs confirment la résilience et l’efficacité du système de santé israélien : le taux de mortalité infantile n’est que de 2,7 pour 100 000 naissances, bien en dessous de la moyenne de l’OCDE, et la mortalité par maladies cardiaques ne dépasse pas 49 décès pour 100 000 habitants.

Entre 2022 et 2023, Israël a enregistré une hausse exceptionnelle d’un an de l’espérance de vie, tant chez les femmes (85,7 ans) que chez les hommes (81,7 ans) — une progression observée dans très peu de pays. Contrairement à d’autres États touchés de plein fouet par la pandémie, Israël a connu un recul limité du niveau de vie pendant le Covid, traduisant un véritable progrès sanitaire durable plutôt qu’un simple retour à la normale. Le pays se distingue aussi par une mortalité évitable parmi les plus faibles de l’OCDE, seulement 134 décès pour 100 000 habitants, plaçant Israël au 2ᵉ rang mondial, juste après la Suisse. Pour le Dr Asher Shalmon, directeur des relations internationales au ministère de la Santé, ces résultats témoignent d’« une excellence obtenue malgré des ressources limitées ». Mais il met aussi en garde : le tabagisme, encore pratiqué par 16 % des Israéliens, reste un défi majeur, tout comme la nécessité d’investir davantage dans les infrastructures et le personnel médical. « Notre système de santé est à la fois un motif de fierté nationale et un moteur de diplomatie sanitaire internationale », souligne-t-il, affirmant la volonté du pays de poursuivre sa stratégie d’innovation et de prévention pour renforcer la santé publique et la longévité des Israéliens.