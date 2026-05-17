Explosion spectaculaire hier soir près de Beit Shemesh : un test militaire planifié

Une forte explosion accompagnée d’une boule de feu a illuminé le ciel près de Beit Shemesh, dans la nuit de samedi à dimanche, provoquant l’inquiétude des habitants de cette ville située près de Jérusalem.

La société publique de défense Tomer, spécialisée notamment dans le développement de moteurs pour roquettes et missiles, a ensuite affirmé qu’il s’agissait d’un test planifié, réalisé conformément au programme prévu. L’entreprise assure que les autorités avaient été informées à l’avance.

Mais de nombreux habitants disent n’avoir reçu aucun avertissement avant la détonation, survenue vers 23h30. Dans un contexte sécuritaire déjà tendu, plusieurs résidents ont cru à une attaque ou à une reprise des tirs.

Beit Shemesh avait été touchée à plusieurs reprises par des missiles iraniens lors de la récente guerre, et la population reste particulièrement nerveuse face aux informations évoquant une possible reprise des combats.

Une source. de la société Tomer a confirmé qu’il s’agissait d’une explosion contrôlée, sans expliquer pourquoi l’essai avait été mené aussi tard dans la nuit.

Le test aurait concerné des propergols destinés à des roquettes, y compris des systèmes capables d’atteindre plusieurs milliers de kilomètres. L’information n’a pas été officiellement confirmée par l’entreprise.

Aucun blessé ni dégât n’a été signalé. Un incident similaire avait déjà eu lieu en 2021 sur le même site, là encore présenté par Tomer comme un test planifié sans conséquences inattendues.