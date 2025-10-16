Fécondation in vitro à Assuta : deux responsables sanctionnés après l’échange tragique d’embryons

Le ministère israélien de la Santé a annoncé, ce jeudi, des mesures disciplinaires sévères à la suite de la dramatique erreur d’échange d’embryons survenue à la clinique Assuta de Rishon Letzion.

Selon le rapport officiel, l’incident — survenu lors d’une fécondation in vitro (FIV) — résulte d’une « double violation des protocoles de laboratoire », impliquant une négligence grave de deux cadres de l’établissement.

Le directeur du laboratoire de FIV a perdu définitivement son autorisation d’exercer, tandis que l’embryologiste présent lors des faits a vu sa licence suspendue pour deux ans. Tous deux pourront toutefois faire appel de cette décision auprès du ministre de la Santé dans un délai de trente jours.

L’enquête interne a mis au jour un environnement de travail inadapté, un manque de rigueur dans l’identification des patientes et une mauvaise tenue des dossiers médicaux. Les enquêteurs ont également reproché au directeur « une incompétence professionnelle manifeste » et à l’embryologiste « un comportement irresponsable et négligent » ayant conduit à l’erreur.

Le scandale avait éclaté en 2022, lorsqu’un test génétique révéla qu’un embryon implanté dans l’utérus d’une patiente n’était pas celui de son conjoint. L’affaire avait débouché sur un procès douloureux entre les parents biologiques et les parents qui ont élevé l’enfant, une fillette nommée Sofia, née en 2023. Le tribunal avait finalement décidé de laisser l’enfant à la famille qui l’a élevée, tout en reconnaissant le lien génétique et la souffrance des deux couples victimes de cette erreur tragique. Le ministère a conclu : « Nous continuerons à agir avec fermeté pour garantir la sécurité des patients et préserver la confiance du public dans le système de santé. »