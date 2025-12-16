Grippe : le ministère de la Santé recommande le port du masque pour les personnes vulnérables

Face à une forte recrudescence des cas de grippe ces dernières semaines, le ministère israélien de la Santé recommande aux personnes à risque, aux professionnels de santé ainsi qu’aux visiteurs des établissements gériatriques de porter un masque de protection. Les autorités sanitaires alertent sur une saison grippale particulièrement précoce et plus virulente que la moyenne.

Selon les données communiquées par le ministère, 513 nouveaux cas de grippe A et un cas de grippe B ont été recensés au 7 décembre, sur la base des rapports transmis par 14 hôpitaux. En l’espace de trois semaines, quatre enfants sont décédés des suites de la grippe. Trois d’entre eux n’étaient pas vaccinés et ne présentaient aucune pathologie sous-jacente, tandis que le quatrième souffrait d’une maladie préexistante. À titre de comparaison, quatre décès d’enfants avaient été enregistrés sur l’ensemble de la saison grippale précédente.

Le ministère appelle la population à renforcer la prévention, en particulier les personnes âgées de 65 ans et plus ainsi que celles atteintes de maladies chroniques, en se faisant vacciner contre la grippe. Près d’un Israélien sur six est actuellement vacciné. Les autorités observent toutefois une hausse notable du nombre de vaccinations ces dernières semaines : plus de 1,5 million de personnes ont reçu le vaccin, soit 15,7 % de la population.

Chez les plus de 65 ans, le taux de vaccination atteint 50,1 %, un niveau inférieur à celui de la saison 2023-2022, où il s’élevait à 55 %.

Sur le plan international, les autorités sanitaires constatent également une augmentation inhabituelle de la morbidité liée à la grippe, avec un démarrage plus précoce que les années précédentes. Cette évolution serait liée à l’apparition d’un nouveau sous-variant de la grippe A(H3N2), connu sous le nom de sous-variant K, plus contagieux.

Le ministère rappelle enfin que la vaccination, associée aux mesures de protection individuelle, reste le moyen le plus efficace de limiter les formes graves et la propagation du virus.