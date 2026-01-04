Heurts à Jérusalem lors du lancement d’une nouvelle journée de conscription de soldats orthodoxes

De violents affrontements ont éclaté dimanche matin à Jérusalem entre des groupes orthodoxes et les forces de l’ordre, à l’occasion de l’ouverture d’une nouvelle journée de conscription de soldats haredim au sein de Tsahal. Les incidents se sont produits aux abords du bureau de recrutement, où des manifestants opposés au service militaire ont tenté de bloquer l’accès au site.

Face aux troubles, la police israélienne a eu recours à des canons à eau afin de disperser les protestataires les plus radicaux. Aucun bilan officiel de blessés n’a été communiqué dans l’immédiat, mais la tension est restée vive plusieurs heures durant.

La journée de conscription concernait des postes de combat, principalement au sein de la brigade haredi Hashmonaïm. Selon l’armée, une hausse modérée mais continue du nombre orthodoxes choisissant de s’engager a été observée, malgré les fortes pressions sociales et communautaires auxquelles ces jeunes sont souvent confrontés. Une nouvelle journée de recrutement est prévue lundi pour des fonctions de soutien au combat.

Pour la première fois, les nouvelles recrues seront encadrées par des chefs de section haredim, récemment diplômés du premier cours de commandants spécialement conçu pour des soldats orthodoxes. Tsahal affirme mettre en place un « cadre adapté » permettant aux engagés de conserver leur mode de vie religieux tout au long du service.

La brigade Hashmonaïm, qui célèbre actuellement son premier anniversaire, a par ailleurs été engagée cette semaine pour la première fois en Syrie, dans une mission de collecte de renseignements, selon des sources militaires.

Sur le plan politique, la commission des Affaires étrangères et de la Défense de la Knesset doit se réunir dans la journée pour poursuivre les discussions sur le projet de loi d’exemption du service militaire. Les conseillers juridiques de la commission réclament un durcissement des sanctions contre les personnes se soustrayant à la conscription, dans un contexte de pénurie de soldats accentuée par la guerre en cours.

Selon des responsables militaires, chaque bataillon haredi régulier déployé pourrait à terme remplacer jusqu’à dix bataillons de réservistes, un enjeu stratégique majeur pour l’armée israélienne.