"Il l’a laissé en sang" : un habitant de Bnei Brak accusé d’agression sur un manifestant à Tel-Aviv

Articles recommandés -

Un acte d’accusation a été déposé ce lundi contre Yair Krindi, un jeune homme de 22 ans originaire de Bnei Brak, pour avoir agressé un manifestant âgé de 74 ans lors d’une manifestation pour le retour des otages à l’intersection Begin à Tel-Aviv, la semaine dernière.

Selon l’acte d’accusation présenté par l’avocate Daya Ben Asa Zigelman du parquet du district de Tel-Aviv, l’accusé est arrivé en soirée sur les lieux de la protestation, où les manifestants bloquaient brièvement la circulation pour lire les noms des otages. Il roulait à moto à grande vitesse de manière imprudente, mettant en danger des vies humaines.

Il s’est ensuite dirigé vers la victime qui tenait des pancartes, lui ordonnant de dégager la voie. Face au refus, Krindi l’a poussé sur le côté et l’a frappé au visage à coups de poing dans un accès de rage, causant des blessures graves. Il a fui immédiatement, laissant le plaignant en sang. La victime, souffrant de multiples plaies, a été transportée à l’hôpital Ichilov pour des soins. L’accusation porte sur l’agression d’une personne âgée causant des blessures réelles et une conduite imprudente en véhicule susceptible d’endanger des vies. Le parquet a demandé au tribunal de prolonger la détention de l’accusé jusqu’à la fin des procédures, soulignant qu’il représente un danger pour le public en raison de sa violence gratuite envers un homme de plus de 50 ans son aîné.