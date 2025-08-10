Immobilier : les ventes de juin au plus bas depuis 20 ans en Israël

Articles recommandés -

Sur fond de guerre "Réveil du Lion", le marché immobilier israélien a connu en juin une chute historique. Selon les données publiées dimanche par l’économiste en chef du ministère des Finances, seulement 5 844 logements ont été vendus à travers le pays, soit une baisse de 29 % par rapport à juin 2024 et de 13 % par rapport à mai. Il s’agit du niveau le plus bas pour un mois de juin depuis le début des années 2000.

La contraction la plus marquée concerne les logements neufs : 1 954 unités seulement ont trouvé preneur, soit une baisse de 46 % sur un an. Cette tendance s’inscrit dans la continuité des reculs enregistrés depuis le durcissement des règles imposées par la Banque d’Israël aux promoteurs, notamment la limitation des formules de paiement 20-80 (20 % à la signature, 80 % à la remise des clés).

À Tel-Aviv et dans sa région, le ralentissement est spectaculaire : 137 appartements neufs vendus en juin, avec une baisse médiane de 43 % sur le premier semestre. Les ventes de logements anciens reculent aussi, mais dans une moindre mesure (-16 %). Les investisseurs se font également plus rares : seulement 847 acquisitions en juin, soit -34 % sur un an, ce qui inquiète les acteurs du marché locatif, encore largement dépendant des bailleurs privés. Au deuxième trimestre 2025, avant l’offensive "Réveil du Lion", 21 800 transactions avaient été enregistrées, dont 65 % de logements anciens, laissant près de 81 000 logements neufs invendus en fin de période.