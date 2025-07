Sondage : 84% des Juifs israéliens non-orthodoxes favorables à des sanctions contre les orthodoxes réfractaires au service militaire

Articles recommandés -

Un sondage de l'Institut israélien pour la démocratie révèle un soutien massif du public juif non-orthodoxe à l'imposition de sanctions contre les orthodoxes qui refusent de servir dans l'armée israélienne.

Selon cette enquête menée par le centre Viterbi sous la direction de l'avocate Shlomit Ravitzky Tur-Paz, 84,5% des juifs non-orthodoxes approuvent l'application de sanctions et la suppression d'avantages pour les réfractaires au service militaire. De manière surprenante, 30% des électeurs du parti Shas, pourtant orthodoxe, partagent également cette position.

Le soutien est quasi-unanime parmi les électeurs des partis Travailliste, Meretz, Israël Beitenou, Yesh Atid et Bleu et Blanc, atteignant près de 100%. Plus de deux tiers des sondés (69%) estiment que ces sanctions devraient être appliquées immédiatement, contrairement aux propositions dilatoires des partis orthodoxes.

Les mesures envisagées sont particulièrement sévères : 61,5% des répondants soutiennent la suppression du droit de vote pour les réfractaires, tandis que 75% approuvent le retrait des financements publics aux yeshivot (académies religieuses) dont certains étudiants sont soumis à l'obligation militaire.

Tensions internes chez les orthodoxes

Paradoxalement, alors que ce sondage révèle l'ampleur de l'opposition publique, les partis orthodoxes tentent d'accélérer l'adoption d'une loi d'exemption du service militaire, conformément aux accords conclus avec le député Yuli Edelstein avant l'opération militaire en Iran.

Cependant, des tensions majeures émergent au sein de la communauté orthodoxe elle-même. Plusieurs rabbins influents, menés par l'Admor de Gour, organisent une réunion décisive pour rejeter tout compromis sur le service militaire. Ils exigent une exemption complète, sans sanctions, quotas ou objectifs numériques.

Cette assemblée réunit des dirigeants religieux de tous les courants orthodoxes, incluant des rabbins des mouvements hassidiques et lituaniens. Leur objectif officiel est de créer un organisme de soutien juridique pour les orthodoxes ayant reçu des ordres de mobilisation.

L'avocate Ravitzky Tur-Paz souligne que ces résultats "reflètent la profondeur de la colère du public face à l'obstination des dirigeants orthodoxes et face à un État qui permet et finance cette exemption tout en créant une discrimination".