Israël accélère l’intégration de l’intelligence artificielle dans l’enseignement supérieur

Israël franchit une nouvelle étape dans l’intégration de l’intelligence artificielle au sein de son système académique. Le Conseil de l'enseignement supérieur d'Israël a autorisé l’ouverture accélérée de neuf nouveaux programmes consacrés à l’IA, destinés à répondre aux besoins croissants de l’économie nationale.

Sept cursus de licence et deux de master seront proposés, avec une capacité estimée à environ 780 étudiants par promotion en premier cycle et 55 en deuxième cycle. Les programmes seront déployés aussi bien dans les universités que dans les collèges publics financés par l’État. Parmi les établissements concernés figurent notamment l’Université hébraïque de Jérusalem, l’Université Ben-Gourion du Néguev, l’Université Bar-Ilan, l’Université de Haïfa et l’Université ouverte d'Israël.

Jusqu’à présent, l’intelligence artificielle était principalement enseignée sous forme de spécialisation intégrée à des cursus existants. La décision du Conseil transforme désormais l’IA en filière académique autonome et centrale.

Les programmes couvriront des domaines variés : intelligence artificielle appliquée, gestion fondée sur l’IA, systèmes intelligents, science des données et intelligence artificielle, ainsi que des approches interdisciplinaires mêlant IA et sciences sociales computationnelles ou encore IA et éducation. L’objectif est de doter les étudiants d’une maîtrise technologique avancée, de compétences en développement d’outils computationnels innovants et d’une compréhension éthique et critique des usages de ces technologies.

Compte tenu de l’urgence nationale, les établissements pourront soumettre leurs projets selon une procédure accélérée afin de permettre une ouverture dès octobre 2026. Parallèlement, une commission stratégique sera créée pour élaborer une vision nationale de l’intégration de l’IA dans l’enseignement supérieur, en renforçant la qualité de l’enseignement, de la recherche et des liens avec l’industrie.