Israël adopte son premier plan national contre les inondations

Israël a franchi une étape décisive en approuvant son premier plan national destiné à prévenir les inondations, un phénomène qui s’intensifie sous l’effet du dérèglement climatique. Élaboré en étroite collaboration avec le ministère de l’Agriculture, ce programme vise à définir, organiser et protéger l’ensemble des infrastructures hydrologiques du pays, longtemps considérées comme secondaires dans la planification territoriale.

Le plan identifie les zones clés nécessaires à l’écoulement naturel des eaux pluviales et établit un mécanisme de préservation des bassins versants, ces espaces qui absorbent et régulent les débordements lors de crues. Il prévoit également une cartographie nationale des sites sensibles, afin d’éviter que des projets immobiliers ne compromettent la capacité d’absorption des sols.

« Dans la réalité de la crise climatique, les épisodes extrêmes, et notamment les inondations, font désormais partie de notre quotidien », rappelle le ministère de l’Agriculture, soulignant que malgré l’image aride du pays, les dégâts matériels et les pertes humaines sont récurrents chaque année. Les difficultés liées au drainage retardent par ailleurs la construction de centaines de milliers de logements, un enjeu majeur pour un marché déjà sous tension.

Pour David Assaf, directeur adjoint de la gestion des ressources environnementales, cette feuille de route représente « un changement de paradigme » : elle ancre durablement la gestion du ruissellement et des crues dans les processus de planification et marque une évolution notable dans la conception même de l’aménagement du territoire israélien.