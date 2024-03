Israël célèbre la fête de Pourim à l'ombre de la guerre

Les traditionnelles festivités de Pourim en Israël ont dû être repensées cette année en raison de la guerre qui assombrit le pays. Les grandes parades et carnavals, comme l'Adloyada à Holon ou les défilés dans les rues de Ramat Gan et Givatayim, ont été annulés. Cependant, l'esprit de la fête reste présent grâce à l'organisation de centaines d'événements communautaires dans les quartiers, les centres commerciaux et les espaces publics.

Jonathan Shaul/Flash90

À Jérusalem, le défilé de Pourim aura lieu lundi sous le nom de "Pourim unis". L'ambiance sera adaptée aux circonstances actuelles et rendra hommage aux familles des personnes enlevées. La musique sera moins forte que d'habitude, à la demande des représentants de ces familles qui ont rencontré le maire Moshe Lion.

Tel Aviv proposera des festivités réparties dans différents quartiers de la ville. À Jaffa, les visiteurs pourront profiter d'un tour du monde, avec des quartiers décorés aux couleurs de différents pays, tels que l'Inde, la Chine, la Grèce et le Brésil. Au port, une énorme porte de bonbons et des allées sucrées attendent les participants, qui seront accueillis par des personnages hauts en couleur.

Chaim Goldberg/Flash90

D'autres villes du pays ont prévu des événements adaptés. Petah Tikva organisera sa parade Adloyada sous le signe de "Le peuple d'Israël est vivant", mettant à l'honneur les couleurs nationales et proposant des activités en lien avec le pays. Hadera, quant à elle, célébrera Pourim avec son "Carnavalila", rendant hommage aux paysages, aux héros et à la culture israélienne. Les enfants ont commencé à célébrer Pourim dès vendredi dans les écoles et les jardins d'enfants, en arborant fièrement leurs déguisements créatifs et variés.