Israël célèbre Pourim malgré la guerre : entre joie et hommages aux otages

Profitant des températures clémentes, des milliers d'Israéliens sont sortis vendredi pour participer aux festivités de Pourim, organisées cette année encore dans le contexte du conflit en cours. Des défilés colorés et animations diverses ont animé les rues de nombreuses villes, tout en gardant à l'esprit les 59 otages toujours détenus par le Hamas à Gaza. À Holon, les célébrations ont débuté sur la place Mediateq, à proximité du domicile d'Agam Berger, l'otage récemment libérée. À Tel Aviv, des danses ont rythmé la rue Nahalat Binyamin, tandis qu'à Netanya, des milliers de personnes ont participé à un événement sur le thème des "super-héros".

Jonathan Shaul/Flash90

"Nous avons organisé les festivités de Pourim sous le signe des super-héros car, en ces jours complexes que traverse le peuple d'Israël, nous avons découvert la force intérieure de chacun d'entre nous et compris que nous sommes un peuple de super-héros", ont souligné les organisateurs de Netanya.

À Petah Tikva, le "carnaval des rêves" a proposé des installations artistiques, des acrobates et des spectacles de rue. Le maire Rami Greenberg s'est déguisé en Batman en hommage à Shiri Bibas et ses enfants Ariel et Kfir, assassinés en captivité à Gaza. "Malgré la joie, nous n'oublions pas un seul instant nos frères otages, les familles endeuillées et nos soldats héroïques qui nous protègent aux frontières du pays", a déclaré Greenberg, qui avait ajouté à son costume la photo des trois membres défunts de la famille Bibas.