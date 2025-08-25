Israël débloque 10 millions de shekels pour le pèlerinage de Rosh Hashana à Ouman

Articles recommandés -

Le gouvernement israélien a décidé d’allouer 10 millions de shekels (environ 3 millions d'euros) afin de soutenir le traditionnel pèlerinage de Rosh Hashana à Ouman, en Ukraine, où repose le rabbin Nachman de Breslev. Cette enveloppe, issue des ministères des Affaires étrangères, des Transports, de l’Intérieur et des Affaires de Jérusalem et du Patrimoine, doit couvrir une partie des frais de voyage et compenser la Moldavie, utilisée comme point de transit faute de vols directs vers l’Ukraine depuis l’invasion russe de 2022.

Selon Ynet, environ 50 000 Israéliens sont attendus cette année, soit 15 000 de plus qu’en 2024. Le chef du parti Shas, Aryeh Deri, négocie par ailleurs avec le ministère de la Défense afin que des hommes orthodoxes sous le coup d’interdictions de sortie pour refus d’enrôlement militaire puissent également participer au voyage, estimant qu’il s’agit d’une obligation religieuse et non d’un déplacement de loisir.

L’initiative a également été saluée par l’ex-ministre Meir Porush (UTJ), qui affirme avoir contribué à sécuriser une partie du budget avant sa démission en juillet, dans le contexte de la crise autour de la conscription des orthodoxes. Rosh Hashana commencera le 22 septembre, et les préparatifs logistiques s’intensifient pour permettre ce déplacement massif vers la ville ukrainienne.