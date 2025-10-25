Israël : des centaines de manifestants réclament la libération des "détenus des poubelles"

Des centaines de personnes se sont rassemblées ce samedi soir devant la prison de Hadarim, au centre d’Israël, pour exiger la libération de quatre militants arrêtés lors d’une manifestation à Jérusalem il y a près de deux mois.

Les quatre hommes — Mark Feigel (57 ans) de Tel-Aviv, Amos Doron (60 ans) de Ramat Gan, Shmuel Re’uveni (61 ans) de Herzliya et Eyal Giller (54 ans) de Netiv HaAsara — sont accusés d’avoir incendié des conteneurs de recyclage dans le quartier de Rehavia, à proximité de la résidence du Premier ministre.

L’incident, survenu le 3 septembre 2025 lors d’une manifestation pour la libération des otages détenus à Gaza, avait conduit à l’incendie d’un véhicule appartenant à un réserviste de Tsahal. Les quatre accusés sont détenus depuis ce jour et font face à des poursuites pour incendie volontaire.

Les manifestants brandissaient des pancartes « Libérez les détenus des poubelles » et dénonçaient une répression excessive contre des citoyens mobilisés pour les otages.

Selon les protestataires, leur action visait à attirer l’attention sur l’inaction du gouvernement plutôt qu’à provoquer des violences.