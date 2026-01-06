Israël : des milliers de juifs orthodoxes manifestent à Jérusalem contre la conscription

Des milliers de juifs ultra-orthodoxes ont manifesté à nouveau ce mardi soir à Jérusalem contre le projet de loi visant à encadrer ou lever l’exemption de service militaire dont bénéficie leur communauté. Le rassemblement s’est tenu dans le secteur de la rue Bar-Ilan, à l’initiative de plusieurs courants hassidiques et de figures rabbiniques opposées à toute forme de conscription au sein du monde religieux.

La manifestation intervient alors que le texte promu par la coalition gouvernementale n’a pas encore été approuvé par la commission des Affaires étrangères et de la Défense de la Knesset. Les protestataires ont dénoncé ce qu’ils qualifient de « décret injuste », appelant à l’abandon pur et simple de toute obligation de servir dans Tsahal. « Cette mobilisation est une question de survie spirituelle », a déclaré l’un des rabbins présents, appelant les fidèles à se mobiliser massivement.

La police israélienne avait déployé d’importants moyens de sécurité dans les rues concernées et dans les axes adjacents. Des centaines de policiers et de membres de la police des frontières ont été mobilisés pour encadrer la manifestation, organisée en coordination avec les autorités. Plusieurs artères ont été temporairement fermées à la circulation, provoquant d’importants embouteillages aux entrées et sorties de la capitale.

Parmi les figures centrales de la mobilisation figurait le rabbin Moshe Tzadaka, l’un des chefs spirituels les plus influents du public séfarade opposé à la conscription. Dans un message vidéo diffusé avant la manifestation, il a appelé à une participation massive, qualifiant le rassemblement de « devoir religieux ». Le rabbin a par ailleurs démenti toute rumeur selon laquelle il soutiendrait un compromis législatif sur le sujet.

Ces tensions s’inscrivent dans un climat déjà très polarisé. Ces derniers jours, des centaines orthodoxes ont également participé à des événements de soutien à des étudiants de yeshiva emprisonnés pour avoir refusé l’enrôlement, illustrant la détermination d’une partie du public religieux à défier les autorités.

Le débat sur la conscription des orthodoxes demeure l’un des dossiers les plus explosifs de la société israélienne, mêlant enjeux sécuritaires, politiques et identitaires, sur fond de guerre prolongée et de pression accrue sur les effectifs militaires.