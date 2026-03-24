Israël : deux frères inculpés pour espionnage au profit de l’Iran

Deux frères originaires de la région de Jérusalem ont été inculpés pour espionnage au profit de l’Iran, après une enquête conjointe de la police et du Shin Bet. Les deux suspects, citoyens israéliens âgés d’une vingtaine d’années, sont poursuivis pour contact avec un agent étranger, transmission d’informations à l’ennemi et usurpation d’identité. Leur arrestation remonte au mois de janvier, mais l’affaire était jusqu’à présent soumise à une ordonnance de non-publication pour des raisons de sécurité nationale.

Selon l’acte d’accusation, les deux hommes ont reçu plus de 100 000 shekels, soit environ 25 000 euros, de la part d’agents iraniens, en ayant pleinement conscience de traiter avec des acteurs hostiles. Les enquêteurs indiquent qu’ils ont utilisé de manière intensive l’intelligence artificielle afin de fabriquer de fausses cartes et des rapports militaires, allant jusqu’à se faire passer pour un officier du renseignement de l’unité 8200 de Tsahal.

Les autorités soulignent que, même si certaines informations transmises n’étaient pas nécessairement crédibles, elles pouvaient néanmoins être exploitées par l’ennemi à des fins de désinformation ou d’analyse.

L’avocat des deux accusés, Ariel Atari, conteste fermement les charges, qualifiant l’inculpation de « scandaleuse ». Selon lui, ses clients auraient en réalité agi dans une logique de contre-manipulation, cherchant à piéger les agents iraniens. Il affirme même qu’ils devraient être récompensés pour leur « contribution à la sécurité de l’État » plutôt que poursuivis.

L’affaire met en lumière les nouvelles formes d’espionnage, mêlant technologies numériques et manipulation informationnelle, dans un contexte de tensions accrues entre Israël et l’Iran.