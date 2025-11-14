Israël : deux meurtres en quelques minutes, une femme tuée par balles et un homme décapité

Deux homicides distincts ont été perpétrés jeudi soir à quelques minutes d'intervalle en Israël. Une femme d'environ 30 ans a été abattue près de Kfar Qasim, tandis qu'à Tel Aviv, un ressortissant étranger originaire du Sri Lanka a été tué dans des circonstances particulièrement violentes. Dans les deux cas, les autorités privilégient la piste criminelle.

La victime de Kfar Qasim, ville arabe du centre d'Israël, a été transportée d'urgence à l'hôpital par les équipes du Magen David Adom dans un état critique, sous réanimation, mais son décès a été constaté peu après son arrivée. La police a ouvert une enquête pour meurtre et interpellé quatre hommes dans la vingtaine, frères de la victime, soupçonnés d'implication dans ce crime. Le meurtre s'est déroulé dans une zone boisée à proximité de la ville. Les quatre suspects doivent être présentés au tribunal pour une demande de prolongation de leur garde à vue.

À Tel Aviv, les secouristes ont découvert le corps sans vie d'un homme d'une trentaine d'années dans un appartement de la rue Nili. La scène du crime s'est révélée macabre : la tête de la victime a été retrouvée séparée du corps, dans des buissons voisins. "Les ambulanciers et secouristes du Magen David Adom signalent un homme d'environ 30 ans, sans signes de vie, présentant des traces de violence", a indiqué le service d'urgence.

La police a confirmé avoir reçu un signalement concernant la découverte d'un corps rue Nili et a déployé ses forces sur place. L'enquête se poursuit dans les deux affaires.