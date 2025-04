Israël franchit le cap des 10 millions d'habitants à l'aube de son 77ᵉ anniversaire

À l'approche du 77e jour de l'Indépendance d'Israël qui sera célébré demain, le Bureau central des statistiques (CBS) publie son traditionnel portrait démographique annuel, marqué cette année par un jalon historique : la population israélienne a dépassé pour la première fois le seuil des 10 millions d'habitants, atteignant précisément 10,1 millions. Depuis la création de l'État en 1948, qui comptait alors environ 800 000 résidents, la population a été multipliée par plus de 12, avec une accélération continue de cette croissance. Au cours de la dernière décennie, Israël a connu un taux d'accroissement démographique annuel moyen de 1,5%, parmi les plus élevés du monde occidental, comparé à 0,9% dans le monde, 0,5% dans les pays de l'OCDE et 0,2% dans l'Union européenne.

Selon les projections du CBS, la population israélienne devrait atteindre 15,2 millions lors du 100e anniversaire de l'État, et 20 millions d'ici 2065. Depuis le précédent jour de l'Indépendance, la population a augmenté de 135 000 personnes (+1,4%). Durant cette période, environ 174 000 naissances ont été enregistrées, 28 000 immigrants sont arrivés et 50 000 personnes sont décédées. Un point préoccupant est le solde migratoire négatif de 56 000 personnes sur l'année écoulée.

La composition démographique d'Israël reste dominée par la population juive qui représente 77% des habitants (7,7 millions), suivie par les Arabes israéliens (21%, soit 2,1 millions) et les résidents étrangers (250 000 personnes).

Au sein de la population juive, les laïcs constituent le groupe le plus important, tandis que les ultra-orthodoxes affichent le taux de croissance le plus rapide. Les statistiques révèlent que 43% des Israéliens sont laïcs, 33,5% traditionalistes, 12% religieux et 11,5% ultra-orthodoxes. Malgré les défis, 91% des Israéliens se déclarent satisfaits ou très satisfaits de leur vie, et 57% s'attendent à une amélioration de leur situation dans les années à venir.