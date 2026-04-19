Israël franchit le cap des 10,2 millions d’habitants à la veille de sa fête nationale

La population a progressé d’environ 146 000 personnes au cours de l’année écoulée, soit une hausse de 1,4 %

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De jeunes hommes juifs tiennent des drapeaux israéliens à la porte de Damas dans la vieille ville de Jérusalem, le 18 mai 2023
De jeunes hommes juifs tiennent des drapeaux israéliens à la porte de Damas dans la vieille ville de Jérusalem, le 18 mai 2023Yonatan Sindel/Flash90

À l’approche de Yom Haatsmaout, le Bureau central des statistiques publie ses dernières estimations démographiques : la population d’Israël atteint désormais 10,244 millions d’habitants.

Selon ces données, la population a progressé d’environ 146 000 personnes au cours de l’année écoulée, soit une hausse de 1,4 %. Cette croissance repose notamment sur quelque 177 000 naissances enregistrées depuis la précédente fête nationale, ainsi que sur l’arrivée d’environ 21 000 nouveaux immigrants. Sur la même période, près de 48 000 décès ont été recensés.

La structure de la population reste marquée par sa jeunesse : environ 27 % des habitants ont moins de 14 ans, tandis que les personnes âgées de 65 ans et plus représentent près de 13 %. 

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Dans le détail, environ 76 % des résidents sont juifs ou appartiennent à d’autres catégories non arabes, contre un peu plus de 21 % d’Arabes israéliens. Depuis la création de l’État en 1948, la population a été multipliée par plus de douze, portée notamment par plusieurs vagues d’immigration, totalisant plus de 3,5 millions de personnes.

Les indicateurs de bien-être publiés à cette occasion traduisent un niveau de satisfaction élevé : 91 % des Israéliens se déclarent satisfaits de leur vie. Par ailleurs, deux tiers se disent en bonne situation économique, plus de 80 % jugent leur état de santé positif, et une large majorité exprime une satisfaction quant à leurs relations familiales. Israël figure ainsi parmi les dix pays les mieux classés dans le rapport mondial sur le bonheur des Nations unies.

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