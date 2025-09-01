Israël : la Cour suprême juge invalide la méthode du gouvernement pour limoger la procureure générale

Articles recommandés -

Dans une décision unanime et hautement significative, la Cour suprême d’Israël a estimé que la procédure adoptée par le gouvernement pour limoger la procureure générale Gali Baharav-Miara n’était pas valide. Les juges ont rappelé que le mode de nomination et de révocation fixé en 2000, reposant sur la consultation d’un comité professionnel indépendant, devait rester la référence.

La Cour a donné au gouvernement jusqu’au 14 septembre pour annoncer s’il accepte cette recommandation et renonce à sa nouvelle méthode. En conséquence, la révocation de Baharav-Miara serait annulée. En cas de non-réponse, les parties pourront déposer des affidavits jusqu’au 30 octobre.

Cette décision met fin à l’audience prévue cette semaine sur les pétitions contre le limogeage. Elle marque un tournant : non seulement la Cour juge la réforme procédurale du gouvernement hautement problématique, mais elle laisse entendre qu’elle pourrait annuler purement et simplement la décision de révocation. Les juges soulignent que le gouvernement n’a fourni aucune justification valable pour s’écarter de la procédure en vigueur depuis 2000. Ils rappellent également que l’ordonnance rendue en juillet par le juge Noam Sohlberg, qui avait gelé le limogeage et confirmé la valeur contraignante des avis juridiques de Baharav-Miara, reste pleinement applicable.