Israël : la grève annoncée pour le retour des otages suscite un débat sur son efficacité

Ce dimanche, plusieurs entreprises de haute technologie, des restaurants de Tel-Aviv, des universités et d’autres institutions prévoient de faire grève afin d’exiger le retour des otages détenus par le Hamas et la fin de la guerre à Gaza. Une initiative qui, selon certains observateurs, relève davantage du symbole que d’un levier réel de pression.

Avec ironie, certains soulignent qu’« une pizzeria fermée une journée » ou qu’« une start-up à succès à l’arrêt » n’ont que peu de chances de faire plier l’organisation terroriste islamiste. « Si ce n’est pas pour influencer le Hamas, alors sur qui veut-on vraiment agir ? » s’interrogent-ils, pointant que l’objectif pourrait être de mettre la pression sur le gouvernement israélien — mais pas pour qu’il cède davantage, celui-ci ayant déjà proposé un accord riche en concessions, rejeté par le Hamas.

Contrairement au mouvement de contestation contre la réforme judiciaire, où les manifestants pouvaient espérer un retrait direct de la part du gouvernement, le sort des otages ne dépend pas uniquement de Jérusalem mais surtout de la volonté du Hamas.

Les critiques visent moins les familles des otages et endeuillées engagées, que certains militants accusés d’« instrumentaliser » la cause. Selon eux, cette grève risque d’envoyer un signal de division qui ne ferait que renforcer le Hamas, au même titre que les accusations infondées sur une famine à Gaza ou sur l’inutilité des combats. « Les soldats tombés à Gaza ne sont pas morts pour rien », rappellent-ils, soulignant qu’ils luttent à la fois pour la sécurité d’Israël, la libération des otages et la possibilité même, pour les citoyens, d’exprimer leur désaccord.