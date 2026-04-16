Israël : la guerre fait bondir la consommation d’alcool, de fast-food et de cigarettes

La guerre avec l’Iran a profondément modifié les habitudes de vie des Israéliens, avec une nette augmentation de la consommation d’alcool, de cigarettes et de nourriture peu saine, selon une étude de l'Université hébraïque de Jérusalem publiée jeudi matin. Menée par des chercheurs du laboratoire « Leshem Shinouï » de l’école de politique publique, cette enquête met en lumière les effets du conflit sur les comportements quotidiens.

D’après les données recueillies, la consommation d’alcool a bondi de 31 % depuis le début des hostilités, tandis que 18 % des personnes interrogées déclarent boire davantage qu’auparavant. Le tabagisme suit la même tendance : environ un tiers des fumeurs ont augmenté leur consommation quotidienne de cigarettes, avec une hausse moyenne estimée à 17 %. Ces évolutions traduisent une augmentation du stress et des mécanismes de compensation liés à la situation sécuritaire.

Les habitudes alimentaires ont également été fortement impactées. L’étude souligne une progression notable de la consommation d’aliments ultra-transformés, notamment des snacks, avec plus de la moitié des participants déclarant en consommer davantage au quotidien. Parallèlement, la consommation de fruits et légumes a reculé, signalant une dégradation globale de la qualité nutritionnelle.

Les enfants ne sont pas épargnés par cette tendance. Les chercheurs observent une hausse de la consommation de sucreries, pâtisseries et snacks, accompagnée d’une chute marquée de l’activité physique, en baisse de près de 60 %. L’équipe de recherche prévoit de poursuivre l’étude après la fin de la guerre afin d’évaluer si ces changements s’inscrivent dans la durée ou si un retour à des habitudes plus saines est possible.