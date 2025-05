Israël : la loi anti-clients de la prostitution en passe d'être pérennisée

Le Parlement israélien (Knesset) a approuvé mardi en première lecture un projet de loi visant à pérenniser l'interdiction du recours à la prostitution dans le pays. Cette avancée législative marque une étape cruciale pour transformer en loi permanente ce qui n'était jusqu'à présent qu'une disposition temporaire. Adoptée initialement il y a cinq ans comme mesure provisoire, la législation actuelle sanctionnant les clients de la prostitution arrivera à expiration en juillet prochain. D'où l'urgence pour les législateurs de finaliser le processus d'adoption avant cette échéance.

Le texte va désormais être soumis à l'examen approfondi de la Commission des lois et de la Constitution, présidée par le député Simcha Rotman. Cette commission sera chargée d'organiser les débats et d'affiner les détails du projet avant son retour devant l'assemblée plénière. Après cette phase d'examen en commission, le texte devra encore franchir deux étapes parlementaires supplémentaires - les deuxième et troisième lectures - pour être définitivement intégré au corpus législatif israélien.

Les prochains mois s'annoncent donc décisifs pour l'avenir de cette loi controversée. Les autorités parlementaires ont déjà prévu une série de consultations et de sessions de travail pour garantir que le texte définitif puisse être voté avant l'expiration du dispositif temporaire. Cette législation s'inscrit dans une tendance internationale visant à pénaliser les clients plutôt que les personnes prostituées, suivant le modèle dit "nordique" adopté initialement en Suède puis dans plusieurs autres pays européens.