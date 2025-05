Israël : la moitié des orthodoxes souhaite s'intégrer à la société, révèle une étude

Une étude publiée mercredi révèle qu'environ 50% des Haredim (juifs orthodoxes) désirent s'intégrer à la société israélienne, soit plus du double des estimations officielles qui oscillaient entre 11% et 19%. Cette recherche intervient en plein débat national sur l'incorporation des hommes orthodoxes dans l'armée israélienne. Menée par Dr. Nechumi Yaffe, chercheuse elle-même issue de la communauté haredi et rattachée à l'École de politiques publiques de l'Université de Tel-Aviv, l'étude a été présentée lors de la conférence "L'Avenir d'Israël" organisée en collaboration avec la Fondation Kadar.

"Les données contredisent clairement des hypothèses de longue date", explique Dr. Yaffe. "La moitié de la population orthodoxe veut faire partie de la société israélienne et beaucoup sont même prêts à servir dans l'armée. Le principal obstacle est l'ignorance – nombreux sont ceux qui croient être seuls à penser ainsi." L'étude identifie quatre groupes distincts au sein de la population haredi : les très conservateurs (27%), les "Haredim israéliens" (27%), les "Haredim modernes" (23%) et les "Haredim indépendants" (23%). Ensemble, les deux groupes du milieu – représentant environ la moitié de la communauté – se considèrent pleinement israéliens et souhaitent être des citoyens productifs. L'un des résultats les plus frappants indique qu'un homme haredi sur quatre (25%) s'engagerait volontairement dans Tsahal si des cadres adaptés à leurs besoins culturels étaient proposés.

Cette recherche pionnière a recueilli des données auprès d'environ 1 200 participants orthodoxes représentant tous les principaux secteurs de la communauté. L'étude suggère que de nombreux Haredim souhaitent rejoindre le marché du travail, fréquenter l'université, respecter les institutions étatiques et même célébrer la fête de l'Indépendance, mais que la pression sociale les en dissuade.